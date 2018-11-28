Офіцер ЗСУ про комплекси ЗС РФ у Криму: це демонстрація фейкової сили

За оцінкою офіцера, росіяни показали, що вони можуть набагато менше, ніж розповідають.

Демонстрація військових комплексів у анексованому Криму розрахована на внутрішнього користувача, бо українська розвідка давно знає про кількість озброєння на півострові. Читайте такожУ Криму заарештували всіх затриманих українських моряків на 2 місяці (відео) Про це в ефірі телеканалу "Прямий" розповів заступник командира 72 ОМБР імені Чорних Запорожців, підполковник Олександр Самарський. "Скоріше за все - це знову чергова демонстрація своєї фейкової сили. Так вони у них є (комплекси – ред.), але для чого це показувати. Є розвідка, яка знає, що вони до Криму завезли ще на початку 2014 року. Окрім цього, там залишились наші комплекси берегової оборони. Відповідно Москва весь цей час звикла демонструвати всілякі паради. Це все не скільки для нас, скільки для внутрішнього користувача. Показати, що ми ще щось можемо. Хоча насправді вони показали, що вони можуть набагато менше, ніж розповідають", – розповів офіцер.

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