Дату проведення об’єднавчого Собору незабаром оголосить Вселенський патріарх – Порошенко
20:31, 29 листопада 2018Політика
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За словами президента, учасники об’єднавчого Собору оберуть предстоятеля автокефальної православної церкви України, якому буде вручено томос про автокефалію.
Патріарх Варфоломій оголосить дату проведення об’єднавчого Собору / фото peoples.ru
Президент України Петро Порошенко заявляє, що Вселенський патріарх Варфоломій незабаром оголосить дату проведення об’єднавчого Собору українських православних церков.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в зверненні президента до українського народу.
«Прийнято рішення про скликання об’єднавчого православного Собору. Дату проведення його незабаром оголосить патріарх Варфоломій», - заявив він.
За словами президента, учасники об’єднавчого Собору оберуть предстоятеля автокефальної православної церкви України, якому буде вручено томос про автокефалію.
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