Дату проведення об’єднавчого Собору незабаром оголосить Вселенський патріарх – Порошенко

За словами президента, учасники об’єднавчого Собору оберуть предстоятеля автокефальної православної церкви України, якому буде вручено томос про автокефалію.

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Вселенський патріарх Варфоломій незабаром оголосить дату проведення об’єднавчого Собору українських православних церков. Читайте такожРПЦ зазіхала на ці парафії: священик назвав причину розпуску Архієпископії руських церков у Західній Європі Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в зверненні президента до українського народу. «Прийнято рішення про скликання об’єднавчого православного Собору. Дату проведення його незабаром оголосить патріарх Варфоломій», - заявив він. За словами президента, учасники об’єднавчого Собору оберуть предстоятеля автокефальної православної церкви України, якому буде вручено томос про автокефалію.

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