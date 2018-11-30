У Білорусі вперше прокоментували агресію РФ у Керченській протоці

Глава зовнішньополітичного відомства Білорусі заявив, що уважно стежить за діями обох сторін конфлікту.

Міністр закордонних справ Республіки Білорусь Володимир Макей у четвер, 29 листопада, дав перший коментар щодо позиції Мінська в російсько-українському конфлікті близько Керченської протоки, коли російські кораблі атакували українців. Зокрема, Макей зазначив, що ситуація "поступово сповзає до прірви великого конфлікту".

"Ми, звичайно, хотіли б, щоб не було зроблено ніяких кроків, які б призвели до подальшого зростання напруженості в нашому регіоні. Тому що це здатне вплинути не тільки на регіональну, але й на міжнародну безпеку в цілому. Ми переконані, що сторони конфлікту розуміють свою відповідальність за ситуацію в регіоні, за регіональну безпеку", - заявив міністр, повідомляє БЕЛТА.

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Макей зазначив, що спостережувані ним зараз "емоційні заяви, які лунають з боку зовнішніх гравців", в кінцевому підсумку приведуть лише до подальшого зростання напруженості.

"Ми завжди говорили про те, і це неодноразово підкреслював глава білоруської держави, що Білорусь готова внести свій вклад, якщо це буде прийнятно відповідними політичними гравцями, у врегулювання ситуації і розрядку тієї напруженості, яка сьогодні, на жаль, присутня в нашому регіоні", - сказав Володимир Макей.

Міністр також зазначив, що зараз Мінськ з великою увагою відстежує слова і дії обох сторін конфлікту, проте з ним, як з переговорним майданчиком, на контакт жодна зі сторін поки не виходила.

"Звичайно, нам важливо було б отримати і від однієї, і від іншої сторони об'єктивну інформацію для того, щоб мати свій реальний аналіз ситуації, пов'язаної з цим інцидентом", - додав міністр.

25 листопада російські прикордонники атакували і захопили два катери та рейдовий буксир Військово-морських Збройних сил України, які прямували з Одеси до Маріуполя. Поранення отримали шестеро моряків, росіяни незаконно затримали 24 українських військовослужбовців.

Командування ВМС ЗСУ підкреслює, що про перехід повідомлялося заздалегідь, відповідно до норм міжнародного права щодо гарантування безпеки судноплавства. У ФСБ Росії стверджують, що ніяких повідомлень не отримували, і пояснюють агресію нібито "захистом держкордону".

Росія відмовилася визнати затриманих українців військовополоненими і заарештувала їх за нібито "незаконне перетинання держкордону".

Рада ЄС ухвалила декларацію щодо ситуації в Азовському морі і Керченській протоці, в якій РФ закликали негайно забезпечити безперешкодний прохід суден в Азовське море, а також звільнити захоплені кораблі і їх екіпажі.