Генсек Ради Європи: сепаратисти повинні повернутися до мирних переговорів

Про це йдеться у заяві генсека, оприлюдненій у суботу у зв'язку з подіями в Маріуполі, передає власний кореспондент УНІАН.

"Остання військова атака сепаратистських сил на південному сході України є обурливим порушенням Мінського протоколу. Я закликаю сепаратистів продовжити мирні переговори, а не це безглузде кровопролиття. Припинення вогню має поважатися. Всі сторони повинні повністю виконати Мінські домовленості", - заявив Ягланд.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 24 січня бойовики обстріляли Маріуполь з реактивних систем залпового вогню Град. На даний момент кількість жертв обстрілу зросла до 30, серед загиблих двоє дітей.