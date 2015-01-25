Генсек Ради Європи: сепаратисти повинні повернутися до мирних переговорів
00:17, 25 січня 2015Політика
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Генеральний секретар Ради Європи Торбйон Ягланд закликав сепаратистів на сході України продовжити мирні переговори, а не "безглузде кровопролиття".
Ягланд вимагає від сепаратистів повернутися до мирних переговорів / euroua.com
Про це йдеться у заяві генсека, оприлюдненій у суботу у зв'язку з подіями в Маріуполі, передає власний кореспондент УНІАН.
"Остання військова атака сепаратистських сил на південному сході України є обурливим порушенням Мінського протоколу. Я закликаю сепаратистів продовжити мирні переговори, а не це безглузде кровопролиття. Припинення вогню має поважатися. Всі сторони повинні повністю виконати Мінські домовленості", - заявив Ягланд.
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Як повідомляв УНІАН, вранці 24 січня бойовики обстріляли Маріуполь з реактивних систем залпового вогню Град. На даний момент кількість жертв обстрілу зросла до 30, серед загиблих двоє дітей.
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