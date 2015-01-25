Порошенко: проти винних у обстрілі Маріуполя йде операція спецслужб

Про це повідомляє прес-служба президента.

«Весь світ сьогодні сколихнула жахлива трагедія в Маріуполі. Терористична атака забрала десятки українських життів, поранено більше сотні безневинних жертв, в тому числі й діти. Зло буде покараним», - заявив Президент України під час свого відльоту із Саудівської Аравії.

«З перших же хвилин почалася спецоперація, яка спрямована на притягнення до відповідальності тих, хто скоїв цей злочинний акт. Державні й силові відомства у чіткій координації надають необхідну допомогу всім постраждалим під час теракту. Ми зробимо все для захисту суверенітету та територіальної цілісності нашої держави і не дамо терористам вчиняти хаос на українській землі», - заявив Президент України.

Відзначається, що Порошенко досяг домовленості щодо необхідності проведення переговорів у Женевському форматі за участі Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу, України і Російської Федерації.

«Ми наголошуємо на тому, що українські спецслужби та силові структури мають неспростовні докази щодо того, хто організував і виконував цю терористичну атаку. Вони є доказовою базою для притягнення до відповідальності організаторів і виконавців. Ми наполягатимемо на визнанні в світі так званих «ДНР» та «ЛНР» терористичними організаціями», - заявив Порошенко.

Наглошується також, що «незважаючи на численні атаки, українські війська не відступили на жодному напрямку».

Також у повідомленні зазначається, що Порошенко дав доручення підготувати екстрене засідання Ради Національної безпеки і оборони.

Міністерству закордонних справ Порошенко доручив готуватися до засідання Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй та підготувати заяви, які будуть зроблені в усіх міжнародних організаціях.