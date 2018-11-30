Тимошенко на своєму форумі робить акцент на  покращенні щастя та здоров’я українців - експерт

На форумі «Нова соціальна доктрина», який відбувся 23 листопада, Юлія Тимошенко окреслила засади своєї соціальної політики.

На думку політичного експерта Петра Охотіна, соціальні питання є визначальними для виборців, це пов’язано з економічною ситуацією.

«За підсумками 2018 року Україна посідає 138 місце у всесвітньому рейтингу щастя націй. Це майже останнє місце. Окрім цього, більше 1 мільйону українців мігрували з рідних міст в пошуках кращої долі», - зазначив політичний експерт Петро Охотін.

Під час виступу на форумі Тимошенко озвучила план підтримки українців, які перебувають на заробітках закордоном. Політик запропонувала зняти всі податки на перерахування грошей та відправки посилок для своїх родин.

На думку Охотіна, «це дуже чітке повідомлення для родин тих людей, які зараз знаходяться за кордоном і мріють про повернення в Україну. Реалістичний план виходу України з кризи – це своєрідна перевага над тими конкурентами, які будуть свою стратегію на слоганах. Саме тому в основі її інформаційних повідомлень – збільшення конкурентноспроможності держави, соціальний аспект».

Як повідомлялося раніше, «Нова соціальна доктрина» Юлії Тимошенко базується Новому економічному курсі, який передбачає комплексні програми підтримки різних груп населення. Дана держпідтримка: програма забезпечення молоді житлом, через іпотечні кредити без застави і першого внеску, мінімум на 10 років; фінансова допомога при народженні дитини, яка складатиме 50 000 грн за кожного наступного малюка; підтримка малого й середнього бізнесу з можливістю державного кредитування під доступні відсотки. Також в планах Тимошенко розробка програми стимулювання створення робочих місць, щоб зменшити рівень еміграції, а потім мотивувати заробітчан повертатися додому.