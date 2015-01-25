Україна повинна терміново запропонувати створення Міжнародного трибуналу - Чубаров

Україні слід негайно ініціювати створення Міжнародного трибуналу, пише на своїй сторінці у Facebook голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров.

"Днями, швидше за все, відбудеться термінове засідання Ради Безпеки ООН. Воно не може і не повинно завершитися черговим виявом "глибокої стурбованості", - вважає він.

Чубаров переконаний, що на найближчому засіданні РНБО та позачерговій сесії Верховної Ради необхідно розглянути питання про ініціювання Україною створення Міжнародного трибуналу для судового переслідування осіб, відповідальних за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, вчинених на території України військовими підрозділами Російської Федерації та сформованими спецслужбами Російської Федерації терористичними формуваннями.

Читайте такожПорошенко: Атака на Маріуполь – злочин, підсудний Гаазькому трибуналу"Звичайно, Росія заблокує прийняття РБ ООН такого рішення... Але треба починати сам процес, запрошувати експертів з розслідування злочинів проти світу і людяності. Починати збір і аналіз бази свідчень, якої достатньо", - написав Чубаров.