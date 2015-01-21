Лаврову радять дочекатися виклику до Гааги для підтвердження військової присутності РФ в Україні
14:03, 21 січня 2015Політика
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Речник АТО Андрій Лисенко пропонує міністру закордоних справ РФ Сергію Лаврову почекати виклику до Гаагського трибуналу, щоб отримати докази російської військової присутності на сході України.
Лисенко запропонував Лаврову дочекатися виклику в Гаазький трибунал / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це Лисенко заявив на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.
"Пана Лаврова можуть викликати до Гаагського трибуналу і показати ці докази. І запитати, чому він раніше їх не бачив і не знав", - сказав Лисенко.
Читайте такожЛавров розповів, що Росія ні під чим не підписувалася в Будапештському меморандуміЯк повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 січня, Лавров заявив, що Росія хотіла б отримати "речдоки" поставок російської зброї на Донбас. "Доказом буде пред'явлення речових доказів, більше нічого. Якщо хочуть вести серйозну розмову", - сказав Лавров.
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