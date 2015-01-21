Лаврову радять дочекатися виклику до Гааги для підтвердження військової присутності РФ в Україні

14:03, 21 січня 2015
Політика
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Речник АТО Андрій Лисенко пропонує міністру закордоних справ РФ Сергію Лаврову почекати виклику до Гаагського трибуналу, щоб отримати докази російської військової присутності на сході України.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це Лисенко заявив на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

"Пана Лаврова можуть викликати до Гаагського трибуналу і показати ці докази. І запитати, чому він раніше їх не бачив і не знав", - сказав Лисенко.

Читайте такожЛавров розповів, що Росія ні під чим не підписувалася в Будапештському меморандуміЯк повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 січня, Лавров заявив, що Росія хотіла б отримати "речдоки" поставок російської зброї на Донбас. "Доказом буде пред'явлення речових доказів, більше нічого. Якщо хочуть вести серйозну розмову", - сказав Лавров.

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