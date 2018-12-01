Клімкін назвав нового уповноваженого з транскордонного співробітництва з Угорщиною

Наступного тижня у Будапешті Микола Балтажи обговорить з угорськими посадовцями спільні проекти щодо розвитку Закарпаття.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Микола Балтажи став уповноваженим з транскордонного співробітництва.

Про це голова українського зовнішньополітичного відомства написав у Facebook.

Клімкін зазначив, що навіть у найскладніших ситуаціях у відносинах з угорською стороною українські дипломати "шукали точки дотику".

"Нещодавні зустрічі дають надію, що наші з угорським колегою зусилля не були марними", - додав він.

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Клімкін нагадав, що 26 листопада в Києві заступники глав МЗС обох країн обговорили низку конкретних проектів співробітництва.

"Насамперед, говорили про використання угорського кредиту в 50 млн євро на розвиток прикордонної інфраструктури, модернізацію пунктів пропуску та будівництво об'їзної дороги навколо Берегова. Мова йшла й про спільний контроль на кордоні, запуск нового потягу Мукачево-Будапешт, започаткування прямого авіасполучення Львів-Будапешт компанією WizzAir", - повідомив Клімкін.

"Не оминули й питання взаємодії при залученні угорської допомоги в розвиток Закарпаття. Важливо, що на цих консультаціях наш новий уповноважений з транскордонного співробітництва Микола Балтажи особисто познайомився зі своїми угорськими колегами. Вже наступного тижня в Будапешті має відбутися їхня предметна зустріч", - додав він.

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Також глава МЗС нагадав, що 28 листопада були проведені окремі консульські консультації, на яких було розпочато діалог з питань громадянства, і зокрема угорській стороні було передано проект угоди про співробітництво для запобігання випадків безгромадянства та множинного громадянства.

"Це практичний крок, спрямований на те, щоб це суперечливе питання перевести з політичної у правову площину. Розраховую, що угорські партнери серйозно сприймуть нашу ініціативу", - заявив глава МЗС.

Клімкін заявив, що до наступної зустрічі з угорським колегою Петером Сійярто, що має відбутися наступного тижня в Мілані, країни підходять з деякими напрацюваннями.

Як повідомляв УНІАН, в жовтні в МЗС України обіцяли створити посаду відповідального за транскордонне співробітництво, зокрема з Угорщиною.