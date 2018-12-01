Меркель і Путін домовилися провести переговори щодо нападу РФ у морі в "нормандському форматі" – Reuters

Розмова канцлера ФРН Ангели Меркель та президента РФ Володимира Путіна відбулася в рамках саміту "Великої двадцятки" в Буенос-Айресі.

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель та президент Російської Федерації Володимир Путін обговорили ситуацію із захопленням Росією українських суден та моряків поблизу окупованого Криму.

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Про це речник німецького уряду Штеффен Зайберт повідомив у Twitter.

"На початку другого дня саміту "Великої двадцятки" у Буенос-Айресі канцлер Меркель поговорила з російським президентом Путіним. Увага зосереджувалася на ситуації в Сирії, а також ситуації між Росією та Україною у Керченській протоці та Азовському морі", - наголосив Зайберт.

Разом з тим, як повідомляє Reuters, Зайберт повідомив журналістів, що Меркель і Путін домовилися провести переговори щодо ситуації в Азовському морі у «нормандському форматі» на рівні зовнішньополітичних радників.

Також зазначається, що канцлер Німеччини під час розмови з Путіним висловила стурбованість з приводу подій у Керченській протоці.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада Меркель закликала Путіна до діалогу у зв'язку з нападом російських військових на українські судна в Керченській протоці. Голова німецького уряду наголосила на необхідності зниження напруженості в Азово-Чорноморському регіоні.