Столтенберг на тлі морської агресії РФ розповів про збільшення присутності НАТО в Чорноморському регіоні

Альянс також проводить розвідку, відслідковуючи ситуацію в регіоні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про повну підтримку України та збільшення присутності НАТО в Чорноморському регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Брюсселі перед засіданням міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу.

За словами Столтенберга, НАТО допомагає Україні модернізувати її Збройні сили, системи командування і контролю, а також допомагає у подоланні гібридних загроз, у тому числі у протидії кіберзагрозам.

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Він зауважив, що країни Альянсу надають практичну і політичну підтримку Україні. «Ми підтримуємо українську територіальну цілісність та суверенітет. Ми також підтримуємо зусилля мирних переговорів у Мінську та в «нормандському форматі», - зауважив генсекретар.

Крім того, Столтенберг наголосив на тому, що Альянс збільшив присутність у Чорноморському регіоні. «Це присутність і човнів НАТО. Минулого року ми збільшили присутність з 80 до 120 днів кораблів НАТО в Чорноморському басейні», - сказав генсекретар НАТО.

За його словами, країни-члени Альянсу Туреччина, Румунія та Болгарія також зміцнили свої морські спроможності.

«Також у нас проводиться морська поліцейська місія в Чорноморському регіоні, і також у нас є бригада в Румунії», - повідомив він.

Як сказав Столтенберг, Альянс також проводить розвідку, відслідковуючи ситуацію в регіоні.

«Ми збільшили присутність НАТО в Чорноморському регіоні. Ми будемо наголошувати на тому, щоб Росія звільнила як українські кораблі, так і моряків», - підкреслив генсекретар НАТО.