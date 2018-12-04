Блокада Керченської протоки: в черзі чекають 170 суден
14:28, 04 грудня 2018Політика
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Кремль мінімум удвічі збільшив кількість військових кораблів в акваторії Азовського моря.
Ілюстрація / REUTERS
За останню добу тільки 9 морських суден змогли пройти керченський міст, ще 170 чекають своєї черги.
Про це ТСН повідомили в прикордонній службі України. Деякі кораблі стоять на якорі вже майже 2 тижні. Пріоритет руху мають судна, що йдуть під російськими прапорами в порти Росії. Всіх, як і раніше, примусово зупиняють і перевіряють так звані "інспектори" берегової охорони ФСБ.
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За інформацією Генштабу, після атаки українських катерів і захоплення моряків, Кремль як мінімум удвічі збільшив кількість військових кораблів в акваторії Азовського моря.
Раніше повідомлялося, що Росія частково розблокувала українські порти в Азовському морі.
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