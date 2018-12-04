Адвокат Януковича клопотатиме про перенесення судового засідання у справі про держзраду екс-президента

Горошинський з посиланням на висновки ізраїльського лікаря повідомив, що у Януковича серйозна травма, і в подальшому буде обговорюватися можливість обстеження і лікування екс-президента в Ізраїлі.

Адвокат екс-президента Віктора Януковича Олександр Горошинський завтра має намір знову клопотати про перенесення судового засідання у справі про держзраду свого підзахисного через стан його здоров'я.

Читайте такожЯнуковича можуть прооперувати в Ізраїлі - адвокат

Як повідомив Горошинський у Facebook, він приїхав до Москви з питання судового засідання, запланованого на 5 грудня, але особисто зустрітися я Януковичем йому не вдалося.

"Вийшло лише побачитися із запрошеним лікарем з Ізраїлю - відомим хірургом Еялем Аттіасом. Пана Аттіаса запросили для проведення більш поглиблених консультацій щодо подальшої тактики лікування Віктора Федоровича", - повідомив Горошинський.

Також адвокат процитував слова лікаря, який розповів, що представники Януковича звернулися до нього у 20-х числах листопада і надіслали деякі медичні документи для вивчення.

"Ми їх переглянули, і вважали за необхідне провести огляд пацієнта. Узгодили дату приїзду. За результатами нашого візиту і огляду можу сказати, що травма дуже серйозна. На мій погляд, необхідні додаткові обстеження, щоб ухвалити рішення про доцільність оперативного втручання, можливо, й не одного", - повідомив лікар.

"Ми б хотіли робити подальші обстеження і лікування у нашій клініці в Ізраїлі. Ми будемо обговорювати таку можливість з пацієнтом і, найімовірніше, організовувати його переїзд", - додав лікар.

За словами адвоката, за результатами зустрічі з лікарем той, за погодженням з Януковичем, передав експертні висновки.

"Відразу скажу, що не можу розкривати деталей діагнозу і назви клініки. Передані мені доктором Аттіасом документи негайно подам до Оболонського суду Києва після мого повернення", - заявив Горошинський.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада Оболонський районний суд Києва у справі про вчинення Януковичем державної зради задовольнив клопотання сторони захисту і переніс засідання на 5 грудня. Адвокати екс-президента заявили, що він перебуває на лікуванні і тому не зможе виступити в суді з останнім словом, як це було заплановано раніше.

18 листопада адвокат Януковича Олександр Горошинський повідомив, що екс-президент перебуватиме у лікарні близько трьох тижнів, і не виступить 19 листопада з останнім словом у суді у справі про держзраду.

Довідка УНІАН. Януковича звинувачують у державній зраді, пособництві представникам влади Росії в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто в злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу. Прокурори просять призначити Януковичу покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.