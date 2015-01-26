У Раді зареєстрували законопроект про можливість мобілізації народних депутатів

Народний депутат від групи "Економічний розвиток" Валентин Ничипоренко зареєстрував у Верховній Раді проект закону про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (щодо мобілізації народних депутатів України) (№1771-1).

Текст законопроекту розміщений на сайті парламенту.

Так, із Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" вилучається абзац дев’ятий частини першої статті 23, у якому йдеться про те, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, серед іншого, народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

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Крім того, закон пропонується доповнити статтею 23-1 "Особливості проходження військової служби під час мобілізації народними депутатами України та депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим".

Згідно з цією статтею, народні депутати України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим мають право відбути на військову службу під час мобілізації до місць виконання бойових завдань Збройними силами України у міжсесійний період та дні, коли немає пленарних засідань.

Рішення щодо функціональних обов’язків депутата в місцях виконання бойових завдань приймається за погодженням депутата з особами, в компетенції яких знаходиться відання даного питання.