В УПЦ КП відповіли на повідомлення ЗМІ про похід Філарета на "вибори" предстоятеля помісної церкви
В Українській православній церкві Київського патріархату заперечують інформацію ЗМІ про те, що патріарх Філарет не буде балотуватися на посаду предстоятеля майбутньої помісної церкви.
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Про це повідомив речник УПЦ КП архієпископ Євстратій Зоря на своїй сторінці у Facebook.
"Патріарх Філарет ще 19 листопада публічно заявив, як він буде діяти, в тому числі у питанні обрання предстоятеля єдиної помісної УПЦ. Тож прошу послуговуватися першоджерелом, а не коментарями чуток, поширення яких лише перешкоджає досягненню рішень, прийнятних для всіх учасників процесу", - написав він.
Нагадаємо, раніше релігієзнавець Андрій Ковальов в коментарі "Громадському" заявив, що, згідно з його інформацією, керівник УПЦ КП Філарет не буде балотуватись на посаду предстоятеля помісної церкви.