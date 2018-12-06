Філарет не очолюватиме Єдину помісну українську церкву - ЗМІ

Майбутній очільник помісної церкви буде «відомим і авторитетним єпископом у середовищі єпископату».

Нинішній глава УПЦ Київського патріархату, патріарх Філарет не буде балотуватись на посаду предстоятеля Єдиної помісної української церкви.

Про це в ефірі Громадського заявив релігієзнавець Андрій Ковальов, який раніше працював в інформаційному відділі УПЦ КП.

Коментуючи питання, хто може очолити об'єднану помісну православну церкву в Україні, експерт сказав:

«За моєю інформацією, він (Філарет, ред.) не буде балотуватись на посаду предстоятеля... Скоріше за все, для загалу, для українського суспільства, постать предстоятеля, якого обере Собор імовірно 15 грудня, це буде невідомий єпископ. Але, на мою думку, це буде все таки людина із середовища Київського патріархату (КП), тому що єпископів КП буде більшість», — заявивив Ковальов.

За його словами, від 7 до 15 єпископів від УПЦ Московського патріархату будуть присутні на Соборі. Зазначимо, до Константинополя з проханням надати автокефалію українській церкві звернулись 15 єпископів УПЦ МП.

Ковальов додав, що майбутній очільник помісної церкви буде «відомим і авторитетним єпископом у середовищі єпископату».

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На питання, чому Філарет відмовляється балотуватись на посаду предстоятеля, релігієзнавець відповів:

«Філарету наступного року виповниться 90 років. Наскільки мені відомо, це такий елемент переговорів із Константинополем і прояв мудрості патріарха, що потрібно посаду предстоятеля у помісній церкві поступитися молодому предстоятелю... Це дуже правильний і символічний знак в контексті створення нової церкви, відродження».

«Мені видається, що Філарет хоче бачити на цій посаді молодого, набагато молодшого за себе патріарха, предстоятеля. Щоб давати сигнал і в майбутнє мирянам, впевненість, що він приходить надовго. Він молодий, в нього є сили, є нова візія розвитку церкви», — додав Ковальов.

За словами Ковальова, 41 архієрей УПЦ КП має шанси стати предстоятелем.

Раніше митрополит Ефіпаній повідомив, щ єдиним кандидатом від УПЦ Київського патріархату на посаду очільника майбутньої помісної православної церкви буде нинішній глава УПЦ КП Філарет.

Раніше сам Філарет повідомив, що має намір очолити майбутню єдину помісну церкву в Україні.