У Німеччині розслідують «схему» Павелка з офшором в ОАЕ - ЗМІ

За словами журналіста Арно Беди, депутат "абсолютно безкарно веде спосіб життя олігарха".

Глава Бюджетного комітету ВР Андрій Павелко може постати перед німецьким судом - прокуратура Інгольштадта (Німеччина) порушила проти нього кримінальну справу.

Про це у статті "Нові викриття у справі Андрія Павелка" для авторитетного видання L' illustre повідомив відомий журналіст Арно Беда, який зазначив: німецька прокуратура розслідує корупційну схему Павелка з офшором в ОАЕ, що дозволила йому вивести з України понад 1,5 млн доларів кредиту УЄФА.

«Порушена 12 листопада кримінальна справа прокуратурою Інгольштадта має дозволити викрити механізм фінансової махінації, спрямованої на ухилення від податків і розкрадання грошей», - йдеться в повідомленні.

В той же час, доводячи корумпованість Павелка, Беда підкреслив: нардеп «абсолютно безкарно веде спосіб життя олігарха» - «Павелко витратив понад 750 тис. доларів за останні 2 роки, включно з орендою квартири за 17 тис. доларів, розкішний автомобіль «Бентлі» останньої моделі для своєї цивільної дружини і т. п., не вказавши ці суми в декларації про майно».

Разом з тим, Беда, зазначаючи, що балотування Павелка в члени Виконкому УЄФА свідчить про його бажання «ще більше зміцнити свою позицію «великої шишки» українського футболу», загострює увагу на її незаконності, що випливає з членства Павелка в правлінні прибуткової компанії UEFA Events SA, «що заборонено суміщати з мандатом депутата ВР».

Крім того, журналіст натякає: розслідування корупції Павелка може торкнутися і президента УЄФА Александера Чеферіна, чия юридична компанія співпрацює з українською юркомпанією Moris Groupe, яка займається юридичним супроводом всіх контрактів позики Федерацією футболу України УЄФА.

«Залишається сподіватися, що для Чеферіна Павелко швидко виявиться нічим іншим як міражем, який він швидко захоче забути, якщо не думає скінчити один серед сипучих пісків», - резюмував Беда.

Нагадаємо, НАПК визнало конфлікт інтересів у Павелка.