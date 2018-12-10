ЄС запровадив санкції проти організаторів фейкових виборів на Донбасі

Санкції наберуть чинності вже сьогодні, 10 грудня.

Міністри закордонних справ країн ЄС затвердили рішення про введення санкцій проти відповідальних за організацію виборів в ОРДЛО. Про це йдеться в поширеній у понеділок заяві Ради ЄС.

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"Рада ЄС затвердила введення обмежувальних заходів проти дев'яти фізичних осіб", - йдеться в заяві.

Фігуранти цього списку - представники російських бойовиків "ДНР" і "ЛНР". За інформацією журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка, міністри закордонних справ ЄС схвалили заборону на отримання віз і заморожування активів.

Обмежувальні заходи набудуть чинності відразу після того, як їх опублікують в офіційному журналі ЄС у понеділок.

Як повідомляв УНІАН, на території самопроголошених незаконних формувань "ДНР" та "ЛНР" 11 листопада відбулося голосування на так званих "виборах" "глав республік" і "депутатів народних рад".

Міжнародна громадськість виступила з засудженням псевдовиборів. У Європейському Союзі, США, Японії заявили, що проведення "виборів" є порушенням Мінських домовленостей. Президент України Петро Порошенко підкреслив, що фейкові вибори на Донбасі не будуть визнані, а Росія понесе відповідальність за проведення голосування. За результатами псевдовиборів, ватажком "ДНР" "обраний" Денис Пушилин.