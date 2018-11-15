Подбав про себе та рідних: "новообраний" ватажок "ДНР" Пушилін підписав "закон" про довічне утримання (фото)

Пушилін підписав "закон", яким гарантує собі довічне утримання.

Ватажок "ДНР” Денис Пушилін підписав "закон", яким забезпечив собі і членам своєї родини довічне утримання з "бюджету "ДНР".

Зазначив заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін, коментуючи у Facebook фотокопію "документу".

"А Дениско - не промах ... МММ-досвід даром не пройшов. Знає, шельма, що Владислав Юрійович (Сурков- ред.) може і випиляти, якщо захоче. За три дні до виборів забезпечив парашут своєї сім'ї", - написав Золотухін.

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Як видно з фотокопії "закону", Пушилін і члени його родини після того, як закінчується його "повноваження", будуть забезпечені охороною вдома та в інших місцях перебування, безкоштовним зв'язком та медичним обслуговуванням, а також транспортом та житлом.

"Документом" також закріплюється те, що у разі смерті ватажка, його родині виплачуватимуть його зарплату, забезпечуватимуть житлом, транспортом та медобслуговуванням на 5 років.

Як повідомляв УНІАН, на території самопроголошених незаконних формувань "ДНР" і "ЛНР" 11 листопада проходило "голосування" на так званих "виборах" "глав республік" і "депутатів народних рад".

Міжнародна спільнота виступила із засудженням псевдовиборів. У Європейському Союзі, США, Японії заявили, що їхнє проведення є порушенням Мінських домовленостей.

Президент України Петро Порошенко наголосив, що фейкові вибори на Донбасі ніким не будуть визнані, а Росія понесе відповідальність за їхнє проведення.

В результаті цих псевдовиборів ватажком "ДНР" було "обрано" Дениса Пушиліна.