Глава УПЦ МП Онуфрій повернув патріарху Варфоломію листа з закликом взяти участь в Об’єднавчому соборі (відео)

У листі від 12 жовтня вселенський патріарх Варфоломій закликав предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія разом з ієрархами УПЦ МП взяти участь в майбутньому Об’єднавчому соборі українських православних церков.

Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій повернув вселенському патріарху Варфоломію листа, якому патріарх закликав Онуфрія разом з ієрархами УПЦ МП взяти участь в майбутньому Об’єднавчому соборі українських православних церков.

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Про повідомляє прес-служба УПЦ МП. "Лист, в якому Патріарх Варфоломій погрожує Предстоятелю УПЦ ультиматумами та вимагає співслужити з розкольниками, Блаженніший Митрополит Онуфрій поклав назад у конверт і відправив у Стамбул за адресою відправника", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі УПЦ МП стверджують, що, дізнавшись про цей вчинок Онуфрія, цілий ряд єпископів, які отримали аналогічні запрошення від патріарха Варфоломія, вчинили так само, відправивши свої запрошення у Стамбул.

Як повідомляв УНІАН, текст листа вселенського патріарха до Онуфрія від 12 жовтня 2018 року розмістив єпископ УПЦ МП Олександр Драбинко на своїй сторінці у Facebook.

У листі патріарх Варфоломій закликав предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія разом з ієрархами УПЦ МП взяти участь в майбутньому Об’єднавчому соборі українських православних церков.

29 листопада Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якій буде надано томос про автокефалію.

Об’єднавчий собор, учасники якого мають проголосити створення автокефальної православної церкви в Україні, затвердити її статут та обрати предстоятеля, відбудеться 15 грудня в Софійському соборі у Києві.