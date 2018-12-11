Львівська облрада закликала Порошенка та МЗС закрити генконсульство РФ для "покращення політичної ситуації"

На думку депутатів, закриття установи призведе до покращення політичної ситуації в регіоні.

Депутати Львівської обласної ради ухвалили звернення до президента Петра Порошенка та Міністерства закордонних справ України щодо закриття Генерального консульства Російської Федерації у Львові.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення сьогодні, 11 грудня, депутати ухвалили на сесійному засіданні.

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На думку депутатів, закриття установи призведе до покращення політичної ситуації в регіоні.

«Вимагаємо негайного закриття Генерального консульства Російської Федерації у Львові. Упевнені, що такі дії призведуть до покращення політичної ситуації в регіоні, значно зменшать соціальну напругу та провокації, які вчиняються агентами розвідки та ФСБ Росії проти людей, пам’яток української державності, а також пам’ятників видатним борцям за незалежність України», – йдеться у зверненні.

Довідка УНІАН. 26 листопада львів’яни зареєстрували на сайті Львівської міської ради електронну петицію з вимогою закриття Генерального консульства Російської Федерації, що на вул. Левицького, 95.

29 листопада на сесії Львівської міськради депутати не підтримали звернення до міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з проханням закрити Генконсульство РФ у Львові.