Український генерал: Путіна давно знаю особисто і при зустрічі я ліквідував би його

Генерал впевнений, що в нормах міжнародного і національного законодавства це було б однаково, як знищення Осами бен Ладена.

Колишній генерал Служби безпеки України Григорій Омельченко заявив, що добре знає президента РФ Володимира Путіна і готовий його при нагоді ліквідувати. Про це він сказав ефірі телеканалу “Прямий”. “Путіна з двійником не сплутаю – я його гарно знаю особисто. З кінця 90-х років – [нас] познайомив покійний Анатолій Собчак. Як офіцер спецназу і спецслужби, маючи відповідну підготовку, якби ми зустрілися – я би пішов на його ліквідацію. І в нормах міжнародного права, національного законодавства це було б однаково, як знищення Осами бен Ладена”, – упевнений Омельченко.

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