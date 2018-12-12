Усі антикорупційні органи в Україні мають бути вільними від політичного тиску - Могеріні

Високий представник ЄС завила, що корупційні справи у вищих ешелонах влади розглядалися у судовому порядку.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні заявляє, що усі антикорупційні органи в Україні мають бути незалежними і вільними від політичного тиску.

Про це Могеріні заявила під час дебатів у Європарламенті в контексті представлення доповіді про імплементацію Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Вона заявила, що за останні п'ять років "незважаючи на дуже складні обставини, Україна прийняла важливі реформи, щоби втілити прагнення її громадян".

Так, за її словами, впродовж останнього року багато рефом "почали набувати форми". Зокрема, йдеться про ухвалення нових законів стосовно децентралізації, прав інтелектуальної власності, захисту навколишнього середовища, продовольчої безпеки, енергетики та інші сфери.

Також високий представник ЄС відзначила, що було започатковано ще низку важливих реформ, які стосують пенсій, охорони здоров'я та освіти. "Втілюються реформи з державного управління та з децентралізації, і продовжуються реформи в галузі судової системи і боротьби з корупцією, навіть якщо це відбувається більш меншими темпами", - сказала вона.

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"Але доповідь чітко дає зрозуміти, що багато складних питань зберігається. І я думаю, що існує очевидне спільне розуміння серед усіх нас, що найбільш невідкладним (завданням) напевно є боротьба з корупцією. Я поділяю ваші погляди. Ми з нетерпінням очікуємо, що Вищий антикорупційний суд стане дієвим. Усі антикорупційні інституції повинні повністю стати незалежними і вільними від політичного тиску, і це також відноситься до прокурорів", - заявила Могеріні.

Також вона відзначила, що Національне антикорупційне бюро України здійснює "дуже непросте завдання", і тому вкрай важливо, щоби корупційні справи у вищих ешелонах влади розглядалися у судовому порядку.

Крім того, Могеріні нагадала, що у червні було ухвалено знаковий закон з національної безпеки. "Я обговорювала це декілька разів з президентом і прем'єр-міністром у Києві про запровадження принципу парламентського контролю над сектором безпеки. Тепер це потребує подальших дій з додатковим законодавством, включаючи реформу сектору безпеки", - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН раніше, Федеріка Могеріні закликає українську владу скасувати вимоги закону щодо подання електронних декларацій антикорупційними активістами, а також здійснити кроки, які перешкодять появі нападів на активістів і журналістів.