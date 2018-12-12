В ЄС закликали Україну скасувати е-декларування для антикорупціонерів

Високий представник ЄС Федеріка Могеріні заявила, що е-декларування має стати інструментом для боротьби з корупцією.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні закликає українську владу скасувати вимоги закону щодо подання електронних декларацій антикорупційними активістами, а також здійснити кроки, які перешкодять появі нападів на активістів і журналістів.

Про це Могеріні заявила під час дебатів у Європарламенті в контексті представлення доповіді про імплементацію Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

"Ми також чітко заявили, що електронні декларації мають бути інструментом для боротьби з корупцією, і не бути перешкодою для організацій з громадянського суспільства, які працюють, аби зробити Україну кращою державою", - заявила Могеріні.

"Тому ми прохаємо скасувати електронне декларування для активістів, що борються з корупцією і для членів наглядових рад державних підприємств", - наголосила Могеріні.

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"Україна добивається поступу у зміцненні демократичних інституцій та прав людини, однак, ми занепокоєні нападами проти активістів з громадянського суспільства та журналістів, які усе частіше трапляються ", - заявила Могеріні.

"Одна така справа стосується нападу з використанням кислоти на Катерину Гандзюк, яка померла минулого місяця. Ми очікуємо, що ці інциденти не тільки будуть розслідувані, але перш за все унеможливлені у майбутньому", - наголосила Могеріні.

У цьому зв'язку високий представник висловила переконання, що найбільшим надбанням України є міцність її громадянського суспільства.

"Ми продовжимо працювати на стороні усіх осіб, що вирішили особисто докладати зусиль задля загального добробуту", - заявила високий представник ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2017 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб», згідно з яким суб'єкти декларування, зазначені в пункті 5 ч. 1 ст. 3 Закону «Про запобігання корупції», - представники антикорупційних громадських організацій, експерти та інші особи, які прямо або опосередковано отримують фінансування з коштів міжнародної технічної допомоги, зобов'язані до 1 квітня 2018 року подати першу декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Ухвалення закону викликало значний суспільний і міжнародний резонанс, низка представництв іноземних держав в Україні назвали «кроком назад» поправки до закону про е-декларування.

22 березня 2018 року Верховна Рада відмовилася розглядати три законопроекти, що скасовують або переносять термін подання е-декларацій представниками громадських організацій, які займаються антикорупційною діяльністю.

28 березня президент Петро Порошенко закликав Верховну Раду скасувати законодавчу вимогу про подання громадськими активістами е-декларацій.

3 квітня ВР відмовилась включити до порядку денного 4 законопроекти щодо е-декларування для громадських активістів. Також 3 квітня ВР відхилила два законопроекти щодо е-декларування для громадських активістів - президентський законопроект (№6674) і внесений народними депутатами із фракції ВО «Батьківщина» (№6271).