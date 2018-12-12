"Це не жарт і не інцидент. Це війна": Порошенко відкрито звернувся до Путіна з приводу атаки росіян на Азовському морі

Порошенко також відзначив рішучу реакцію світу на цей акт агресії.

Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю американському виданню Fox News відкрито звернувся до президента РФ Володимира Путіна і назвав війною напад російських військових на українських моряків в Азовському морі.

Відео інтерв'ю розміщено на сторінці президента у Facebook.Читайте такожПорошенко попросивши у Онуфрія посприяти звільненню схоплених Росією моряків

"Містере Путін, це акт агресії. Містере Путін, це війна. Це не жарти, не інцидент, і не криза. Тому що ваші регулярні війська під російським прапором вчинили напад на українське військове судно в міжнародних водах. Немає ніяких інших пояснень", — заявив Порошенко.

Він також відзначив рішучу реакцію світу на цей акт агресії.

"Але це заяви, це тільки слова, а у відповідь на дії Путіна, нам необхідно діяти", — додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і катерів "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з Одеси в Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення.

Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на термін до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" в Криму, після чого їх перевезли в московських СІЗО "Лефортово" і "Матроська тиша".