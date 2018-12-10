На Об’єднавчому соборі головуватиме представник Константинополя митрополит Еммануїл – УПЦ КП

У Київському патріархаті конструктивно налаштовані перед Собором вирішити всі питання, щоб він пройшов успішно

На Об’єднавчому соборі українських православних церков головуватиме представник вселенського патріарха митрополит Гальський Еммануїл.

Про це у Facebook повідомив речник УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій Зоря.

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«У Київському патріархаті конструктивно налаштовані перед Собором узгодити з його головою, представником вселенського патріарха митрополитом Еммануїлом, та з усіма іншими сторонами всі необхідні питання, щоби Собор відбувся успішно», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому Вселенський патріархат підтвердив продовження процедури надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада президент України Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

29 листопада Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якій буде надано томос про автокефалію.

Об’єднавчий собор, учасники якого мають проголосити створення автокефальної православної церкви в Україні, затвердити її статут та обрати предстоятеля, відбудеться 15 грудня в Софійському соборі у Києві.