Контактна група закликає учасників мінських угод зібратися якнайшвидше
Тристороння контактна група у складі офіційних представників від України, Росії та ОБСЄ з урегулювання ситуації на Донбасі закликає всіх підписантів якнайшвидше провести зустріч щодо ситуації на сході України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ОБСЄ, в суботу представники від України, Росії та ОБСЄ провели термінову зустріч.
"Тристороння контактна група настійливо закликає негайно зупинити бойові дії на сході України, і щоб всі підписанти Мінських угод зустрілися для прямих переговорів настільки швидко, наскільки це можливо, але не пізніше початку наступного тижня", - наголошується в заяві.
Учасники зустрічі обговорили зростання напруження на сході України та засудили посилення насилля на Донбасі, а особливо навколо Маріуполя, де загинуло багато цивільних людей.
Читайте такожОБСЄ закликає розслідувати криваві події у МаріуполіКонтактна група зазначає, що "зростання насилля є чітким порушенням букви і духу" Мінських протоколу і меморандуму від 5 та 19 вересня відповідно.
Окрім того, в заяві наголошується, що контактна група готова до проведення зустічі з усіма підписантами Мінських угод в будь-який час.