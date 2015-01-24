Контактна група закликає учасників мінських угод зібратися якнайшвидше

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОБСЄ, в суботу представники від України, Росії та ОБСЄ провели термінову зустріч.

"Тристороння контактна група настійливо закликає негайно зупинити бойові дії на сході України, і щоб всі підписанти Мінських угод зустрілися для прямих переговорів настільки швидко, наскільки це можливо, але не пізніше початку наступного тижня", - наголошується в заяві.

Учасники зустрічі обговорили зростання напруження на сході України та засудили посилення насилля на Донбасі, а особливо навколо Маріуполя, де загинуло багато цивільних людей.

Читайте такожОБСЄ закликає розслідувати криваві події у МаріуполіКонтактна група зазначає, що "зростання насилля є чітким порушенням букви і духу" Мінських протоколу і меморандуму від 5 та 19 вересня відповідно.

Окрім того, в заяві наголошується, що контактна група готова до проведення зустічі з усіма підписантами Мінських угод в будь-який час.