Росія перетнула "червону лінію", відкривши вогонь по українських кораблях: Порошенко заговорив про рішучу відповідь

Порошенко привітав позицію НАТО із закликом негайно звільнити українські кораблі та моряків, а також забезпечити доступ українських суден до портів Азовського моря.

Президент України Петро Порошенко заявив, що Росія, відкривши вогонь по українських кораблях в районі Керченської протоки, перетнула «червону лінію» і на це потрібно дати рішучу відповідь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час спільної прес-конференції з генеральним секретарем Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнсом Столтенбергом в Брюсселі.

Порошенко привітав позицію НАТО із закликом до Росії щодо негайного звільнення українських кораблів та моряків, а також забезпечення доступу українських кораблів до портів Азовського моря і відновлення свободи судноплавства.

«Це надзвичайно важливо для нас, ми хочемо наголосити, що це має бути проведено негайно та безумовно», - заявив він.

«Застосування відкритого вогню проти українських кораблів означає, що Росія перетнула «червону лінію», і ми не можемо і не повинні на це не зважати – ми маємо дати дуже чітку і рішучу відповідь», - заявив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, 25 листопада кораблі ФСБ Росії заблокували проходження в Керченську протоку українському буксиру «Яни Капу» і катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських суднах, які вже поверталися в Одесу, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку. Окупанти захопили в полон 24 українські військовослужбовці, троє з них дістали поранення.

Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч.3 ст.322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Усіх полонених заарештував так званий «суд» у Криму, після чого їх відправили до московських СІЗО «Лефортово» і «Матроська тиша».

З 7 до 12 грудня консули України в Російській Федерації відвідали всіх українських військовополонених моряків.