Капітан захопленого Росією українського буксира "Яни Капу" відмовився давати свідчення - адвокат

За даними адвоката, в середу "пройшли слідчі дії" стосовно Мельничука.

Капітан рейдового буксира "Яни Капу" Олег Мельничук відмовився давати свідчення російському "слідству" і нагадав росіянам, що є військовополоненими.

Про це написав у Facebook адвокат з команди захисту військовополонених українських моряків Едем Семедляєв.

Семедляєв 12 грудня зустрівся зі своїм підзахисним. За даними адвоката, в середу "пройшли слідчі дії" стосовно Мельничука.

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"У своїх свідченнях він вказав, що відповідно до Женевської конвенції є військовополоненим, винним себе не вважає і не дає будь-яких свідчень... Олег в міру своїх сил підтримує свою команду, а також просив подякувати всім, хто допомагає українським морякам", - розповів адвокат.

Семедляєв зазначив, що слідчі ФСБ "хочуть закрити рота адвокатам", тому вимагають від них підписувати "підписку про нерозголошення даних попереднього слідства".

"На що я відповів, що не можу підписати настільки "серйозний" документ, оскільки мені не ясно, які саме дані я не маю права розголошувати. Слідчий так і не зміг конкретизувати свою вимогу, після чого знайшов двох "студентів-понятих", які погодилися підписати", - додав адвокат.

Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовці. Троє з них дістали поранення.

Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".