Понад 50 архієреїв УПЦ МП відправили назад до Стамбула запрошення на Об'єднавчий собор

Раніше предстоятель Української православної церкви Московського патріархату, митрополит Онуфрій повернув Варфоломію лист із запрошенням без відповіді.

Вже більше 50 архієреїв Української православної церкви Московського патріархату, яким були вручені запрошення на Об’єднавчий собор, повернули їх до Стамбула.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, «ахієреї Української православної церкви продовжують повертати послання від Константинопольського патріарха Варфоломія із запрошеннями на Об’єднавчий собор за адресою відправника – на Фанар».

При цьому зазначається, що «так вчинили вже 56 архієреїв – без урахування єпископів, які спочатку відмовилися приймати листи із запрошеннями».

В повідомленні сказано, що раніше предстоятель УПЦ (МП), митрополит Онуфрій повернув Варфоломію лист із запрошенням без відповіді.

В повідомленні також сказано, що митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука також повернув лист патріарху Варфоломію разом із відповіддю, в якій підкреслив, що «Константинополь своїми вчинками піддає Українську православну церкву дискримінації та гонінням».

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Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада президент України Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

29 листопада Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якій буде надано томос про автокефалію.

Об’єднавчий собор, який має проголосити створення автокефальної православної церкви в Україні, затвердить її статут та обере предстоятеля, відбудеться 15 грудня в Софійському соборі у Києві.