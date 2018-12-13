У Філарета зробили заяву щодо Об'єднавчого собору, голосування буде таємним

За словами речника УПЦ КП, голосування на соборі буде таємним.

Речник УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря), говорячи про Об'єднавчий собор, зазначив, що ієрархи УПЦ КП прийдуть на собор 15 грудня.

За його словами, кожен візьме із собою двох осіб: одного клірика та одного монаха чи мирянина. УПЦ КП представить свого кандидата на главенство у помісній церкві вже на соборі, передає "Громадське".

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"У нас є єдина пропозиція щодо кандидатури, яку запропонують собору", — сказав речник УПЦ КП.

За його словами, голосування на соборі буде таємним.

Архієпископ Євстратій (Зоря) додав, що комісія представників православних церков України, яка веде підготовку до об'єднавчого собору, розглянула проект статуту майбутньої помісної церкви.

"Ми пройшли по проекту статуту, який був запропонований від синоду Вселенського патріархату. Дискутували, певні речі збережені, певні речі змінені, дещо відкинуте", — сказав речник УПЦ КП.

Нагадаємо, за п'ять днів до Об’єднавчого собору патріарх Філарет заявив про незгоду з Константинополем. За його словами, архієреї не приймуть вимог Вселенського патріархату щодо процедури.

Найбільших розбіжностей у баченні собору між Києвом та Константинополем наразі дві. Перша - КП за те, щоб собор був виключно архієрейським, тоді як у Стамбулі наполягають на участі у ньому вірян та пересічних священників.

Друга - в УПЦ КП вважають, що голосування під час виборів очільника церкви має бути відкритим. Константинополь за таємні вибори.

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Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому Вселенський патріархат підтвердив продовження процедури надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада президент України Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

29 листопада Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якій буде надано томос про автокефалію.

Об’єднавчий собор, учасники якого мають проголосити створення автокефальної православної церкви в Україні, затвердити її статут та обрати предстоятеля, відбудеться 15 грудня в Софійському соборі у Києві.