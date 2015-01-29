З березня міліція почне розшукувати ухильників від армії - Генштаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник начальника мобілізаційного відділу мобілізаційного управління Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних сил України полковник Олександр Правдивець.

"Завершився перший етап - оповіщення про прибуття у військкомати. На сьогодні у нас немає узагальнених даних (стосовно тих, хто не з'явився у військкомати - УНІАН), але районні військкомати створюють реєстри ухильників. І до 3 березня реєстри будуть передані до районних і міських відділів міліції. А ті зобов'язанні здійснювати розшук, затримання, доставку до військкоматів громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку", - сказав Правдивець.

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Як повідомляв УНІАН, перша хвиля цьогорічної мобілізації до лав ЗСУ почалась 20 січня і триватиме 90 днів.

Сьогодні президент Петро Порошенко повідомив, що з 20 січня громадянам вручено 73 тис. повісток, за тиждень добровольцями записалися на службу більш як 2,5 тис. патріотів.

Загалом у 2015 році мобілізація проходитиме у три етапи і триватиме з січня по серпень. Другий етап розпочнеться орієнтовно з квітня і триватиме 60 днів, а третій етап - з червня і також триватиме 60 днів.

Впродовж цього року до ЗСУ планується мобілізувати 200 тисяч українців.

27 січня у Генштабі повідомили, що в Україні спостерігаються непоодинокі випадки ухилення громадян від мобілізації.

У зв'язку з випадками ухиляння від військового обов'язку військовозобов'язаними впродовж 2014 року щодо осіб, які порушили законодавство, військовими комісаріатами надано до прокуратури 3 тисячі документів та близько 50 тисяч документів - до МВС.