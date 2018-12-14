Генерал попередив про готовність Путіна проливати кров через створення в Україні єдиної церкви

На думку генерала, в Москві вже зрозуміли, що більшість українських людей прийняли Томос і "об'єднання під прапором єдиної помісної української церкви".

Росія не зупиниться перед провокаціями і навіть терактами, щоб перешкодити створенню в Україні помісної православної церкви.

Про це заявив екс-керівник Головного слідчого управління СБУ генерал-майор Василь Вовк, передає «Обозреватель». Коментуючи майбутній об'єднуючий Собор помісної церкви, він заявив, що "Собор ще не означає об'єднання".

Вовк нагадав, що представників Московського патріархату на Соборі буде мало: "Це ті, хто розраховують отримати якісь посади в уже об'єднаній церкві, і розуміють, що дороги назад немає".

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"Москва цю ситуацію так просто не відпустить, тут можна до ворожки не ходити. Вони зараз перебувають у цейтнотній ситуації, не знають, що робити. Наступ відбувся швидко і несподівано для них, вони не відпрацювали ані тактичних заходів, ані стратегії щодо опору об'єднанню. Але в них одне завдання і одна позиція на сьогодні – "ми об'єднуватися не збираємося". Це свідчить про те, що вони зроблять все, зокрема дійдуть до провокацій, до диверсій і терактів, щоб зупинити це об'єднання і показати, що воно проллє кров в Україні", - підкреслив генерал СБУ.

На його думку, в Москві вже зрозуміли, що більшість українських людей прийняли Томос і "об'єднання під прапором єдиної помісної української церкви".

"Але віддавати те, що є їхньою ідеологічною зброєю... Ми ж розуміємо, що патріарх Кирило є політичною особою Російської Федерації... В Українській церкві Московського патріархату вони бачать свою п'яту колону, яка набагато міцніше і сильніше, ніж політична п'ята колона" , - заявив Вовк.

Генерал не виключив конфліктів між патріархатами:

"Я на прикладі розповім - я з Центральної України, з Вінниччини, в моєму селі церква Московського патріархату. Коли там постало питання, щоб побудувати в більш зручному місці для великого села церкву Київського патріархату, люди повстали - "нам не треба розбрату, розборок у селі, є ця церква, ми йдемо до Бога, якого вона патріархату, нас не цікавить". Навіть багато хто з тих, хто вітає Томос і об'єднання, не хоче практичної реалізації".

"Ми пам'ятаємо, як віджимали українську церкву на користь Московського патріархату, якщо зараз віджимати в інший бік, то будуть народні протести, хресні ходи прихожан Московського патріархату, а їх дуже багато. Будуть мітинги, збори, демонстрації - старі люди, маленькі діти, які привчені до церкви з малолітства. Це відома тактика при проведенні таких заходів", - додав він.