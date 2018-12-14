Олександр Шевченко: Фейковий воєнний стан призвів до колосальних втрат в інвестиційному кліматі та економіці

За його словами, за роки війни з Росією Україна мала підстави запроваджувати воєнний стан декілька разів.

Запровадження у низці регіонів України воєнного стану призвело до великих втрат в інвестиційному кліматі та економіці держави.

Про це під час онлайн-трансляції на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook заявив кандидат у президенти від УКРОПу, народний депутат Олександр Шевченко.

«Воєнний стан спричинив колосальні втрати в інвестиційному кліматі та економіці. Навіть ті нечисленні інвестори, які були, повністю відмовилися вкладати кошти в Україну. Сьогодні основні інвестори – це російські та офшорні компанії, які повертають у державу вкрадені в українського народу кошти, щоб при воєнному стані скупити за безцінь підприємства, які залишилися», – зазначив укропівець.

Також Олександр Шевченко підкреслив, що особливий режим спричинив негативні наслідки і в туризмі. Про це свідчать, зокрема, рекомендації іноземних держав своїм співвітчизникам не їхати в Україну.

«Туристична Одеса, наприклад, зараз абсолютно порожня. У туристичних Карпатах нині на 30% менше туристів, ніж очікувалося. Дуже багато іноземців відмовляються до нас їхати. МЗС Румунії не радить їхати до України, оскільки тут начебто небезпечно. Чи відчуваєте ви більшу небезпеку, ніж місяць тому чи у 2014 році? Напевно, що ні», – зауважив нардеп.

За його словами, за роки війни з Росією Україна мала підстави запроваджувати воєнний стан декілька разів, зокрема після боїв під Іловайськом у 2014-му та в Дебальцевому 2015 року.

«Цей воєнний стан є великим фейком та профанацією. Можновладці через страх втратити владу йдуть на будь-які необдумані та необґрунтовані кроки. Зараз через це люди тікають з територій, де, ймовірно, є загроза вторгнення Росії. Але воно може відбутися незалежно від того, чи буде воєнний стан, чи ні», – наголосив Олександр Шевченко.