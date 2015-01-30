РНБО хоче посилити покарання за невиконання оборонного замовлення

Про це він сказав в ефірі 5 каналу у четвер ввечері, пише Українська правда.

"Я буду ініціювати внесення в парламент закону щодо посилення кримінальної відповідальності за невиконання оборонного замовлення. Взяв оборонне замовлення – будь ласка виконуй", - заявив Турчинов.

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За його словами, у 2014 році було дуже багато невиконаних замовлень.

"Тобто гроші взяли, а потім пояснюють, що вони не встигли, не вклалися, що потрібно ще дофінансування. Починають розповідати про свої проблеми. Нас це цікавлять проблеми. Нас цікавить зброя якісна, сучасна", - сказав секретар РНБО.