Україна готова до зустрічі в Мінську, але РФ повинна показати готовність до діалогу - постпред України в ООН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні повідомив на брифінгу в Нью-Йорку. (пряма трансляція відбувалась на сайті ООН).

Дипломат відзначив, що українська влада відстоює позицію, що єдиним способом розв’язати кризу на сході може бути рішення, досягнуте дипломатичним та політичним шляхом. "Саме тому ми вимагаємо від усіх підписантів Мінських домовленостей повернутися та продовжити діалог", - наголосив Сергєєв.

Читайте такожКонтактна група продовжує працювати над організацією переговорів у Мінську - МЗС

У цьому зв'язку посол акцентував увагу, що Україна очікує та готова продовжити діалог в форматі засідання Тристоронньої контактної групи сьогодні чи завтра. За його переконанням, цю позицію також відстоюють партнери України по Раді безпеки та Генеральній асамблеї ООН.

"Ми шукаємо мирного розв'язання, але ми потребуємо твердої позиції від російської сторони та від тих, хто знаходиться під їх контролем, щоб вони поважали права людини на сході України, поважали право людей на життя та сприяли пошуку рішення, яке принесе мир та стабільність в Україну", - наголосив Сергєєв.