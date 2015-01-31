Глава моніторингової місії ОБСЄ засудив обстріл мирних жителів у Донецьку

Про це йдеться у заяві Апакана, оприлюдненій сьогодні у зв'язку зобстрілом Донецька, під час якого загинули та були поранені цивільні особи.

"Знову через кризу постраждали невинні громадяни, і знову ми бачимо кровопролиття", - йдеться у заяві Апакана.

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Він зазначив, що моніторингова місія перебувала безпосередньо на місці, щоб провести аналіз ситуації та встановити факти.

"Повинно бути зрозуміло, що головний результат такого насилля - це сплеск людських страждань. Я закликаю всі сторони проявляти максимальну стриманість та повністю взяти на себе відповідальність, щоб запобігти подальшому стражданню та подвоїти зусилля, щоб знайти політичне вирішення (кризи)", - наголосив глава місії.

Аракан зазначив, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ готова сприяти у припиненні вогню на Донбасі та підтримати всі зусилля, щоб полегшити страждання цивільного населення.

Представник ОБСЄ висловив свої співчуття сім'ям загиблих та українському народу.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня в Донецьку бойовики обстріляли мирних жителів, які прийшли отримати гуманітарну допомогу. 7 людей загинули, є поранені.