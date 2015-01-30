Українська армія не причетна до загибелі мирних жителів Донецька - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий на брифінгу в Києві.

«Сьогодні у Донецьку сталася серія вибухів, внаслідок яких є постраждалі серед мирних жителів. Мова йде про загиблих та десятки поранених», - зазначив він.

«Інформація про постраждалих і саму подію уточнюється», - додав Польовий. Польовий висловив співчуття сім’ям та родинам загиблих і постраждалих.

Читайте такожНа Донбасі через артилерійські обстріли бойовиків загинули 7 мирних жителів, 10 - поранені«Українська артилерія ніколи не вела і не веде вогонь по житлових районах міста», - запевнив він. «Українська армія сьогодні не вела активних бойових дій в районі Донецька. Цілями для наших військових є виключно бойовики та їхні позиції поза межами населених пунктів та районів», - наголосив він.

«За попередніми оцінками, сьогоднішню атаку можна розцінити як провокативний акт, спрямований на зрив процесу мирного врегулювання та чергової зустрічі у форматі Тристоронньої контактної групи», - додав Польовий.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 січня, в Донецьку бойовики обстріляли мирних жителів, які прийшли отримувати гуманітарну допомогу. 7 людей загинули, є поранені.