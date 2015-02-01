Указ Порошенка про мобілізацію доповнять пояснювальними документами - депутат
23:41, 01 лютого 2015Політика
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Указ президента України про мобілізацію окрім призову військовозобов'язаних передбачає також оптимізацію роботи військкоматів та залучення СБУ і прокуратури до перевірки їхньої роботи для подолання корупції.
REUTERS
Про це заявила народний депутат Іванна Климпуш-Цинцадзе, повідомляє прес-служба БПП.
Депутат повідомила, що наразі чіткого, покрокового механізму, який би повністю регулював виключно всі питання мобілізації, немає.
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Також, за її словами, вже працює група фахівців і вже найближчим часом будуть розроблені додаткові пояснювальні документи до указу президента, які дадуть вичерпний перелік і юридично оформлять можливі обмеження під час найближчої хвилі мобілізації.
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