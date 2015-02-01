Указ Порошенка про мобілізацію доповнять пояснювальними документами - депутат

Про це заявила народний депутат Іванна Климпуш-Цинцадзе, повідомляє прес-служба БПП.

Депутат повідомила, що наразі чіткого, покрокового механізму, який би повністю регулював виключно всі питання мобілізації, немає.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖПовістки отримали 78 тисяч українців - 46 тисяч уже направляються у війська

Також, за її словами, вже працює група фахівців і вже найближчим часом будуть розроблені додаткові пояснювальні документи до указу президента, які дадуть вичерпний перелік і юридично оформлять можливі обмеження під час найближчої хвилі мобілізації.