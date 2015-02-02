Для нападу на активістів Майдану "тітушкам" видавали цілий арсенал зброї зі складів МВС - Аваков

Слідчі Міністерства внутрішніх справ України вилучили зброю, яка перебувала на обліку у відомстві та роздавалася “тітушкам” для застосування проти активістів Євромайдану 18-19 лютого минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

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“Якщо раніше були підозри, що зброя з МВС видавалась “тітушкам”. То зараз ми маємо вилучену зброю, яка була схована на складах МВС. Вилучено цілий арсенал зброї, яка використовувалась при нападах у Маріїнському парку та на Софійській площі», - сказав міністр.

Він зазначив, що за вказівкою колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, через низку осіб, які звозили до Києва “тітушок”, зброя видавалася через тодішнього начальника тилового забезпечення МВС Павла Зінова.

Аваков зазначив, що наразі затримано 13 осіб, які брали безпосередню участь у побитті та вбивстві п'ятьох осіб у Маріїнському парку, а також журналіста Веремія.

У свою чергу, присутній на брифінгу генеральний прокурор України Віталій Ярема зазначив, що для застосування фізичної сили проти євромайданівців 18-19 лютого, до Києва звозилися так звані “тітушки”, як зі столиці, так і з інших міст. Зокрема, з Києва в Маріїнський парк було завезено 50 таких осіб, з Білої Церкви — 15, з Ніжина — 70, з Житомира та Новограда-Волинського — 120.

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Журналістам на брифінгу було продемонстровано аудіозапис радіоперехоплення, в якому людині, яка безпосередньо відповідала за доставку “тітушок”, ставилось завдання щодо ретельного відбору людей і акцент робився при цьому на фізичних даних цих людей. При цьому кожному з них було обіцяно за участь в “акції” по 600 гривень.

При цьому, Аваков поінформував, що слідство має в своєму розпорядженні документацію, яка була виявлена в штабі Партії регіонів, у приміщенні на вулиці Липській, в якій зафіксована видача грошей для фінансування послуг “тітушок”.