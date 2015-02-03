МЗС очікує реакції Росії щодо провалу мінських консультацій 31 січня

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС Євген Перебийніс.

“Ми продовжуємо очікувати на офіційну реакцію з боку Росії як одного з підписантів Мінських домовленостей на цей фактично провал консультацій”, - сказав Перебийніс.

Він зазначив, що консультації були зірвані через неучасть підписантів Мінських документів з боку бойовиків, а саме – Олександра Захарченка та Ігоря Плотницького, через ультимативну заяву їхніх представників, що прибули до Мінська, а також через їхню неготовність предметно обговорювати шляхи врегулювання ситуації.

Читайте такожУ МЗС озвучили умову проведення переговорів у «нормандському форматі» в АстаніЗа словами Перебийноса, терористи здійснили спробу ревізії Мінських домовленостей, зокрема вони відмовились визнавати лінію розмежування, зафіксовану в Мінському меморандумі. Натомість вони озвучили ультимативну вимогу розпочати відведення засобів ураження калібром понад 100 мм від фактичної лінії зіткнення станом на 31 січня.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня в Мінську відбулась чергова зустріч Тристоронньої контактної групи за участю представників України, Росії, ОБСЄ, а також представників бойовиків. У переговорах брали участь екс-президент України Леонід Кучма, спецпредставник ОБСЄ Хайді Тальявіні, посол РФ в Україні Михайло Зурабов, представники «ДНР» і «ЛНР» Денис Пушилін і Владислав Дейнего, а також лідер громадської організації «Український вибір» Віктор Медведчук.

Кучма після переговорів заявив, що терористи зірвали консультації з планом виконання Мінських домовленостей. Підписанти відповідних документів, лідери «ДНР» і «ЛНР» Захарченко та Плотницький, до Мінська не приїхали.

«Зустріч учасників Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі завершилася безрезультатно, оскільки представники самопроголошених Донецької і Луганської «народних республік» зажадали переглянути мирні угоди», - йдеться в заяві ОБСЄ за підсумками переговорів у Мінську.