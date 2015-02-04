Якщо не допомогти Україні зброєю, Росія переможе у цій війні - президент Естонії

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Delfi.ee.

За словами Ільвеса, Україна не може воювати з російською армією, використовуючи застарілу військову техніку. "Прочитайте статтю Тімоті Гартона Еша в The Guardian - тільки зброя може зупинити зброю", - сказав Ільвес, розпочавши дискусію про ситуацію в Україні.

"Якщо ти не будеш боротися з нападниками, то ти програєш. І це станеться і в Україні, якщо ми їм не допоможемо", - переконаний він.

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Ільвес також порекомендував прочитати статтю іншого британського журналіста Бена Джуда про конфлікт Росії і України "підготуйте Україну до бою або ... здайтеся". "Ситуація в Україні дуже серйозна, і я сподіваюся, що це зрозуміє більша кількість людей. Якщо ми не допоможемо Україні, то Росія переможе у цій війні", - сказав Ільвес.

Президент Естонії вважає, що Європейський союз повинен зберігати єдність і рішучість у "приборканні агресора і його прихильників". На його думку, важливо також прискорити постачання до України гуманітарної допомоги. "Наприклад, на доставку допомоги з Естонії пішло три місяці", - сказав Ільвес.