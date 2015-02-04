У Генштабі заявили, що «при необхідності» можуть мобілізувати жінок від 20 років

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив в.о. речника Генштабу Збройних сил Владислав Селезньов.

«Під час мобілізації можуть бути призвані на військову службу, військовозобов’язані жінки такого віку: для осіб офіцерського складу - від 20 до 50 років, для інших військовозобов’язаних жінок - від 20 до 40 років», - нагадав він.

Селезньов також наголосив, що призову на військову службу під час мобілізації можуть підлягати військовозобов’язані жінки, які є громадянками України, які, в першу чергу, виявили бажання проходити військову службу та перебувають на обліку у військових комісаріатах, визнані військово-лікарськими комісіями такими, що є придатними для проходження військової служби за станом здоров’я, проходили військову службу та отримали відповідні військово-облікові спеціальності, а також ті, які не проходили військову службу, але, відповідно до здобутої освіти або спеціальності, отримали відповідні військово-облікові спеціальності.

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Він також зазначив, що більшість жінок, призваних під час мобілізації, проходитимуть військову службу на медичних посадах, а також у підрозділах зв’язку та логістики.

Селезньов додав, що у 2014 році на службу до ЗСУ у зв’язку з частковою мобілізацією було призвано близько 100 військовозобов’язаних жінок.

Як повідомляв УНІАН, перша хвиля цьогорічної мобілізації до лав ЗСУ почалась 20 січня і триватиме 90 днів, мобілізації підлягає понад 60 тисяч осіб.

Загалом у 2015 році мобілізація проходитиме у три етапи і триватиме з січня по серпень. Другий етап розпочнеться орієнтовно з квітня і триватиме 60 днів, а третій етап - з червня і також триватиме 60 днів.

Впродовж цього року до ЗСУ планується мобілізувати 200 тисяч українців.