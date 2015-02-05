BBC: Генсек ООН закликав до перемир'я для евакуації мешканців Дебальцевого
08:52, 05 лютого 2015Політика
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Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун підтримав пропозицію голови ОБСЄ Івіци Дачича про тимчасове перемир'я на сході України для евакуації жителів Дебальцевого.
Генсек ООН закликає до перемир'я / sprotyv.info
Як повідомляє BBC Україна, напередодні Верховний комісар Євросоюзу з питань зовнішньої політики Федеріка Могеріні також приєдналася до заклику до всіх учасників конфлікту в районі Дебальцевого оголосити тимчасове перемир'я щонайменше на три дні, щоб надати можливість мирним жителям безпечно евакуюватися з місць бойових дій.
"Наступ сепаратистів триває, мирні люди гинуть щодня", - йдеться в заяві генсека ООН.
Дебальцеве в останні дні стало місцем запеклих боїв між терористами та українськими військовими. Тисячі людей вже залишили місто, але багато хто, рятуючись від обстрілів, ховається у підвалах без їжі, води та електрики.
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