Прес-конференція : «Справа Гонгадзе: життя Пукача під загрозою» (наживо)

У Києві проходить прес-конференція на тему: Справа Гонгадзе: життя Пукача під загрозою

Учасники прес-конференції: Олексій Подольський, потерпілий у справі Георгія Гонгадзе, журналіст; Олександр Єльяшкевич, представник А. Подільського; Віталій Купрій, народний депутат України (член депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенко"), Андрій Денисенко, народний депутат України (член депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенко")

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