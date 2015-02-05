Обмеження поставок енергоносіїв у ЄС змусить Росію виконати Мінські угоди - польський депутат

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це депутат написав на своєму блозі.

"Треба пригрозити Росії, що якщо вона не буде дотримуватися Мінських домовленостей та далі буде дестабілізувати Україну, то ЄС введе план обмеження закупівлі нафти, газу та вугілля з Росії", - відзначив він.

Депутат, котрий представляє польську партію влади "Громадянська платформа" (РО), зауважує, що ситуація на ринку енергоносіїв сприяє тому, аби втілити такий план та відзначив, що навіть сама погроза ввести квоти може виявитися ефективною.

"При низьких цінах на енергоносії, нових джерелах енергії, розвитку зеленої енергетики, економного використання економіка ЄС може сприйняти дуже повільне обмеження поставок з Росії. Саме оголошення такого плану повинно змусити лідерів РФ переосмислити свою політику", - написав політик.

Читайте такожШтайнмаєр: причин для відмови від виконання Мінських угод немаєВін запропонував зменшувати поставки російських енергоносіїв щорічно на 5% упродовж найближчих десятки років, що дозволило би зменшити долю російських поставок за цей період удвічі - до 6 з нинішніх 12% енергетичного балансу ЄС.

Швєнчіцький зауважив, що кошти, виручені Росією за продаж енергоносіїв, становлять 70% усієї експортної виручки та половину доходів державного бюджету.

"Перенаправлення експорту нафти та газу на інші напрямки буде дуже складним через брак інфраструктури, в розвиток якої треба багато років вкладати кошти, що є нереальним", - написав він.

Депутат зауважив, що введення таких квот дасть змогу теж посилити енергетичну безпеку ЄС.