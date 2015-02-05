Порошенко і Туск узгодили позиції щодо врегулювання конфлікту на Донбасі

Під час телефонної розмови сторони відзначили необхідність послідовних кроків по виконанню мінських домовленостей, повідомили в прес-службі глави держави.

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"Вони також підкреслили необхідність беззастережного негайного двостороннього припинення вогню і прийняття подальшої чіткої дорожньої карти відведення важкого озброєння і військ від лінії розмежування", - йдеться у повідомлення.

Співрозмовники також домовилися про подальшу взаємодію та тісну координацію всіх кроків на міжнародній арені для мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 лютого, до Києва прибув державний секретар США Джон Керрі. У той же час, вдень стало відомо, що сьогодні в Київ прибудуть канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд, які завтра, 6 лютого, мають намір відвідати Москву і провести переговори з Володимиром Путіним.