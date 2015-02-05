Керрі: Олланд і Меркель отримали пропозиції від Путіна щодо врегулювання конфлікту на Донбасі
Держсекретар США повідомив, що президент Франції та канцлер Німеччини планують надати зустрічну пропозицію щодо ситуації на сході України.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд отримали пропозиції від президента РФ Володимира Путіна і підготували свої ідеї для досягнення миру в Україні.
Про це сказав держсекретар США Джон Керрі на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, передає Українська правда.
"У тому, що вони отримали від президента Путіна, є кілька ідей, але повністю не проаналізували пропозицію, яку отримали від Москви. Ми ознайомилися з текстом лише сьогодні, а після обіду було оголошено, що вони нададуть зустрічну пропозицію. Ми поки ще це питання повністю з ними не обговорили", - сказав Керрі.
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Керрі також зазначив, що планує в Мюнхені продовжити обговорення питання мирного врегулювання в Україні, а в понеділок, за його словами, зустрінеться з Меркель.