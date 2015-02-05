Керрі: Олланд і Меркель отримали пропозиції від Путіна щодо врегулювання конфлікту на Донбасі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд отримали пропозиції від президента РФ Володимира Путіна і підготували свої ідеї для досягнення миру в Україні.

Про це сказав держсекретар США Джон Керрі на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, передає Українська правда.

"У тому, що вони отримали від президента Путіна, є кілька ідей, але повністю не проаналізували пропозицію, яку отримали від Москви. Ми ознайомилися з текстом лише сьогодні, а після обіду було оголошено, що вони нададуть зустрічну пропозицію. Ми поки ще це питання повністю з ними не обговорили", - сказав Керрі.

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Керрі також зазначив, що планує в Мюнхені продовжити обговорення питання мирного врегулювання в Україні, а в понеділок, за його словами, зустрінеться з Меркель.