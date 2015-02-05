Меркель та Олланд покинули Адміністрацію президента

Як передає кореспондент УНІАН, після більше ніж трьохгодинного розширення за участю делегацій, лідери держав продовжували обговорення щодо урегулювання на сході України під час вечері в домі з Химерами.

За підсумками засідання та вечері, лідери коментарів журналістам не дали.

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Сьогодні вночі Меркель та Олланд повертаються додому.

Також заплановано, що в п'ятницю вони поїдуть в Москву.