Меркель та Олланд покинули Адміністрацію президента
23:41, 05 лютого 2015Політика
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Француа Олланд покинули Адміністрацію президента.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, після більше ніж трьохгодинного розширення за участю делегацій, лідери держав продовжували обговорення щодо урегулювання на сході України під час вечері в домі з Химерами.
За підсумками засідання та вечері, лідери коментарів журналістам не дали.
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Сьогодні вночі Меркель та Олланд повертаються додому.
Також заплановано, що в п'ятницю вони поїдуть в Москву.
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