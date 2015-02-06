Порошенко запросив словацьких фахівців взяти участь у процесі реформ

Як повідомили в прес-службі президента, про це Петро Порошенко сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

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Президент подякував прем'єр-міністру за потужну і послідовну підтримку України в європейських інститутах. "На Раді Європейського союзу голос Словаччини дуже голосно звучить в підтримку України", - зазначив Петро Порошенко.

Прем'єр-міністр підкреслив, що Словаччина підтримує євроінтеграційні прагнення України. "Словаччина повністю підтримує вас у ваших амбіціях стати членом Європейського союзу. Якщо буде зацікавленість з вашого боку, ми з великим задоволенням передаємо наш досвід вступу в ЄС", - сказав словацький прем'єр.

Петро Порошенко зазначив, що країнам слід більш активно використовувати можливості, які відкрилися після імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, зокрема, її економічної частини про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі.

Глава держави повідомив, що доручив уряду активізувати транскордонне співробітництво з Словаччиною в частині створення спільних прикордонних і митних постів для боротьби з корупцією та прискорення і полегшення перетину кордону.

Президент запросив словацьких фахівців долучитися до процесу реформування України в рамках Національної ради реформ.

Роберт Фіцо підкреслив необхідність інтенсифікації економічних відносин, особливо між підприємцями двох країн. Він повідомив про плани провести форум підприємців, на який мають приїхати близько 200 представників українського бізнесу і близько 140 - словацького.

Крім того, словацький прем'єр підкреслив зацікавленість його країни в реалізації різних проектів прикордонного співробітництва, зокрема проекту будівництва ширококолійної залізниці між двома країнами.